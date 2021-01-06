В США число случаев заражения коронавирусом превысило 21 млн

Специалисты зафиксировали в США 21 036 174 случая заражения новым коронавирусом, число летальных исходов достигло 357 067.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такие оценки представил в среду Университет Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей.

Больше всего инфицированных зафиксировано в штатах Калифорния (2,45 млн), Техас (1,82 млн), Флорида (1,37 млн), Нью-Йорк (1 млн) и Иллинойс (984 тыс.). США занимают первое место в мире по числу случаев заражения и летальных исходов.

Согласно последним данным местных властей, в трех американских штатах - Калифорнии, Колорадо и Флориде - выявлены носители нового штамма коронавируса, который ранее был обнаружен в Великобритании. По предварительным оценкам экспертов, он может быть на 70% более заразным.

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США в декабре одобрило вакцину от коронавируса, разработанную американской компанией Pfizer и германской BioNTech. Также была сертифицирована вакцина, которую выпускает американская компания Moderna.