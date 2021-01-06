Массовое отравление в Армении

В Тавушской области Армении 16 человек поступили в больницы из-за отравления водой. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что пострадали жители пяти сел. Большинство госпитализированных - подростки и дети, включая двулетнюю девочку.

Семерых пациентов уже выписали, состояние остальных оценивается как удовлетворительное.