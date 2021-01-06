https://news.day.az/world/1304414.html Массовое отравление в Армении
Массовое отравление в Армении
В Тавушской области Армении 16 человек поступили в больницы из-за отравления водой. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Отмечается, что пострадали жители пяти сел. Большинство госпитализированных - подростки и дети, включая двулетнюю девочку.
Семерых пациентов уже выписали, состояние остальных оценивается как удовлетворительное.
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