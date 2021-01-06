Власти Израиля вводят двухнедельный карантин

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху совместно с минздравом страны заявил о введении двухнедельного карантина. Об этом сообщает The Times of Israel, передает Day.Az.

Там уточняется, что израильское правительство одобрило данную инициативу на фоне роста числа новых случаев заражения коронавирусом.

Данная мера вступит в силу с четверга, 7 января.

Нетаньяху также предупредил в Twitter, что мир ожидают серьезные последствия из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

"Мы находимся в разгаре мировой пандемии, которая распространяется с большой скоростью из-за британской мутации (коронавируса. - "Газеты.Ru")", - подчеркнул он.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 86,7 млн заболевших, свыше 61,4 млн человек выздоровели, а более 1,8 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V". 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название "ЭпиВакКорона". Ее разработал новосибирский центр "Вектор".