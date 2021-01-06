В Грузии за сутки выявлено 1800 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в Грузии выявлено 1800 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 20 человек скончались.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом. 

Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 233 879, число умерших - 2 666.

Вылечились 223 276 человек.