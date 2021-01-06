https://news.day.az/world/1304461.html Водопад заледенел из-за аномального холода в Узбекистане - ФОТО
Водопад заледенел из-за аномального холода в Узбекистане - ФОТО
В Узбекистане по причине аномального холода замерз каскадный водопад Сувтушар. Об этом заявил госкомитет по экологии и охране окружающей среды страны в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Там уточнили, что водопад расположен на юге республики в Гиссарском заповеднике. Его высота составляет 84 метра.
Морозы привели к тому, что водопад полностью покрылся льдом.
По данным синоптиков, в Узбекистане холода продержатся еще в течение недели. Температура воздуха достигает до -10°С.
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