https://news.day.az/world/1304477.html Китай не пускает экспертов ВОЗ для изучения коронавируса - ВИДЕО
Китай не пускает экспертов ВОЗ для изучения коронавируса - ВИДЕО
Глава Всемирной организации здравоохранения во вторник сказал, что он "разочарован" тем, что власти Китая все еще не выдали разрешение на прибытие группы экспертов в страну для изучения происхождения COVID-19.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, по словам Тедроса Гебреисуса, ученые из разных стран готовы отправиться в Китай для изучения причин пандемии, но Пекин еще не предоставил необходимый доступ.
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