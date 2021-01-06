Китай не пускает экспертов ВОЗ для изучения коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения во вторник сказал, что он "разочарован" тем, что власти Китая все еще не выдали разрешение на прибытие группы экспертов в страну для изучения происхождения COVID-19.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, по словам Тедроса Гебреисуса, ученые из разных стран готовы отправиться в Китай для изучения причин пандемии, но Пекин еще не предоставил необходимый доступ.