Испанию накрыла сильная снежная буря

Во власти снежной бури оказался ряд испанских регионов. В горной Астурии, что на севере страны, лавина сошла на одну из дорог, заблокировав проезжавшие по ней автомобили.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, на помощь прибыла бригада коммунальной службы из двух человек. Но сами они попали в ловушку из-за второго схода снега. Позже один из рабочих был найден мёртвым. Поиски его коллеги продолжаются.

По данным властей, спасателям удалось вызволить из-под снежных завалов пятерых пассажиров двух автомобилей. В их числе - ребёнок.

По прогнозам, снегопады в ближайшее время не прекратятся. Оранжевый уровень опасности объявлен в 30 испанских провинциях.