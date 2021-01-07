https://news.day.az/world/1304486.html Машину Трампа выставили на аукцион
Аукционный дом Mecum Auctions выставил на продажу автомобиль, ранее принадлежавший президенту США Дональду Трампу.
Машину Трампа выставили на аукцион
Аукционный дом Mecum Auctions выставил на продажу автомобиль, ранее принадлежавший президенту США Дональду Трампу.
Как передает Day.Az, на сайте организации сообщается, что Ferrari F430 достанется покупателю вместе с копией документов, в которых будет проставлена личная подпись Трампа.
За все время автомобиль проехал более 11 тысяч километров. Его стоимость оценивается в 400-500 тысяч долларов.
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