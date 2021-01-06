Сильный пожар в жилом доме в Санкт-Петербурге, есть погибшие

Два человека погибли в результате пожара, который произошел в жилом доме в Санкт-Петербурге. В настоящее время с огнем борются пожарные.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, пламя вспыхнуло в одной из квартир на Байкальской улице.

В ходе тушения возгорания были обнаружены тела пожилого мужчины и девушки. Известно, что в квартире проживал еще один мужчина, его тело пока не найдено.

Пожар локализован на площади в 40 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в квартире жилого дома на улице Декабристов в Санкт-Петербурге. В результате ЧП полностью выгорела одна комната, сильнейшее задымление наблюдалось на лестничной клетке.

Из-за пожара были эвакуированы десять человек - трое детей и семеро взрослых. Пятеро госпитализированы с отравлением угарным газом.