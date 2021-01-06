Спасатели поймали туристку, сорвавшуюся с горнолыжного подъемника

Лыжница выпала из кресельного подъемника на горнолыжном курорте Бристоль-Маунтин в северной части штата Нью-Йорк. К счастью, спортсменку поймали спасатели. FoxNews публикует кадры спасательной операции.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, один из очевидцев рассказал, что собирался встать в очередь к канатной дороге, когда увидел "болтающегося человека". По словам отдыхающих, лыжница провисела на подъемнике более двух минут, прежде чем под ней с растянутым брезентом выстроился патруль.

Девушка упала под аплодисменты других лыжников, она не пострадала. В настоящее время горнолыжный курорт выясняет обстоятельства инцидента.