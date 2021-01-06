ВОЗ посоветовала отложить повторный укол вакцины Pfizer - ВИДЕО
Консультативная группа Всемирной организации здравоохранения по вакцинам посоветовала временно отложить процедуру повторного укола препарата Pfizer/BioNTech от коронавируса.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в организации заявили, что на подобный шаг можно пойти в случае, когда необходимо в условиях нехватки вакцины охватить максимально возможное число пациентов, сообщает MedicalXpress.
При этом повторный укол предписывается сделать через 21-28 дней после первого. Однако в ВОЗ считают, что с этим можно и повременить.
Отметим, что ранее норвежское Агентство лекарственных средств признало смерть двух человек после вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech.
Данных об умерших не приводится, однако ими могут оказаться постояльцы одного из домов престарелых, так как у пожилых граждан страны есть приоритет по вакцинации.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре