ВОЗ посоветовала отложить повторный укол вакцины Pfizer

Консультативная группа Всемирной организации здравоохранения по вакцинам посоветовала временно отложить процедуру повторного укола препарата Pfizer/BioNTech от коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в организации заявили, что на подобный шаг можно пойти в случае, когда необходимо в условиях нехватки вакцины охватить максимально возможное число пациентов, сообщает MedicalXpress.

При этом повторный укол предписывается сделать через 21-28 дней после первого. Однако в ВОЗ считают, что с этим можно и повременить.

Отметим, что ранее норвежское Агентство лекарственных средств признало смерть двух человек после вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech.

Данных об умерших не приводится, однако ими могут оказаться постояльцы одного из домов престарелых, так как у пожилых граждан страны есть приоритет по вакцинации.