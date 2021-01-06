В США полицейским доставили пончики дроном за работу в пандемию

Житель американского штата Пенсильвания Алекс Бех отправил полицейским пончики при помощи дрона, отблагодарив их таким образом за работу в пандемию COVID-19.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, американец сначала направил в отделение полиции дрон с запиской, в которой сообщил, что к ним скоро доставят выпечку. Затем Алекс вернул беспилотник и прикрепил к нему пакет с коробкой пончиков. В ответ правоохранитель, получивший посылку, поднял большой палец вверх.

"На планирование этого проекта ушло немало времени с моей стороны, но я решил, что это отличный способ завершить 2020 год", - рассказал про свою идею Бех.

Напомним, в США с начала пандемии коронавируса выявлено более 20,8 млн заболевших, почти 354 тыс. человек скончались.