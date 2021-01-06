Фонтан кипятка забил из-под земли в России - ВИДЕО
В городе Дзержинск Нижегородской области на одной из улиц прорвало трубу с кипятком. Местные жители поделились кадрами с места происшествия в социальных сетях.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, отмечается, что крупная авария на теплотрассе произошла в районе улицы Студенческая. Жители Дзержинска отмечают, что утечка воды из трубопровода произошла рано утром 5 января. В связи с этим проблемы с отоплением и водоснабжением наблюдались в сотне домов.
Сейчас на тепловых сетях проводятся ремонтные работы, планируется, что они будут завершены до конца дня.
"Теплоноситель сливаться не будет, угрозы промерзания трубопровода нет", - цитирует портал newsnn.ru пресс-службу администрации Дзержинска.
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