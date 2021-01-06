Мужчина рухнул с городской елки, попытавшись снять звезду

В городе Любим Ярославской области пьяный вандал поплатился за попытку лишить жителей города звезды на верхушке главной елки.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, несмотря на алкогольное опьянение, мужчине удалось забраться на дерево, залезть почти на самую верхушку и даже дотянуться до звезды - но в последний момент елка закачалась, и вандал рухнул с высоты в несколько метров.

На этом видеосъемка обрывается, но по сообщению местных городских сообществ, личность вандала уже установлена, и россиянин вот-вот понесет заслуженное наказание.