https://news.day.az/world/1304548.html Мужчина рухнул с городской елки, попытавшись снять звезду - ВИДЕО
Мужчина рухнул с городской елки, попытавшись снять звезду - ВИДЕО
В городе Любим Ярославской области пьяный вандал поплатился за попытку лишить жителей города звезды на верхушке главной елки.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, несмотря на алкогольное опьянение, мужчине удалось забраться на дерево, залезть почти на самую верхушку и даже дотянуться до звезды - но в последний момент елка закачалась, и вандал рухнул с высоты в несколько метров.
На этом видеосъемка обрывается, но по сообщению местных городских сообществ, личность вандала уже установлена, и россиянин вот-вот понесет заслуженное наказание.
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