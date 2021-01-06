Скорые в Лос-Анджелесе перестанут забирать больных с низким шансом выжить

Бригады скорых американского округа Лос-Анджелес перестанут забирать в больницы людей с низким шансом выжить. Соответствующее распоряжение издало агентство экстренной медицинской помощи округа, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В частности, речь идет о тех пациентах, у которых остановилось сердце, нет признаков дыхания, движения, пульса или артериального давления, несмотря на попытки медиков реанимировать пациента на месте. Врачей округа также попросили экономить кислород и подавать его только тем пациентам, чей уровень насыщения крови кислородом опустился ниже 90 процентов.

Власти пошли на такой радикальный шаг из-за острой нехватки больничных коек, экипажей скорых и медицинских ресурсов. Сообщается, что из-за беспрецедентной нагрузки на систему здравоохранения пациенты могут проводить до восьми часов в машинах скорой, ожидая своей очереди на госпитализацию. При этом больницы стараются как можно быстрее выписать пациентов, чтобы освободить место для нуждающихся в неотложной помощи. Чиновники опасаются, что в ближайшие недели ситуация только ухудшится из-за всплеска заболеваемости COVID-19 после новогодних праздников.