"Британский" вариант коронавируса зарегистрирован уже в 41 стране

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о том, что "британский" штамм коронавируса обнаружен уже в 41 стране.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, первоначально вариант VOC-202012/01 был обнаружен на территории Великобритании. По состоянию на 5 января 2021 года, этот штамм в небольшом количестве случаев был обнаружен в еще 40 странах / территориях / областях в пяти из шести регионов ВОЗ. А изначально зарегистрированный в ЮРА вариант 501Y.V2 - еще в шести странах / территориях / областях. Об этом сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения.

Об обнаружении в Соединенном Королевстве новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно в середине декабря 2020 года.

Ранее представители министерства здравоохранения ЮАР сообщили: генетикам удалось выявить новую для страны мутацию коронавируса COVID-19. Штамм получил название 501.V2.