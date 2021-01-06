В Иране за сутки от коронавируса умерли 82 человека

В Иране за последние сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 82 человека.

Как передает Day.Az, об этом сообщила представитель Министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари.

По ее словам, общее число умерших от коронавируса в стране достигло 55830.

За последние сутки в Иране выявлено 6283 новых случая заражения коронавирусом, общее число инфицированных COVID-19 достигло 1261903. Состояние 4780 пациентов с коронавирусом оценивается как тяжелое.

В Иране от коронавируса вылечился 1040521 человек.