https://news.day.az/world/1304581.html В Иране за сутки от коронавируса умерли 82 человека
В Иране за сутки от коронавируса умерли 82 человека
В Иране за последние сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 82 человека.
Как передает Day.Az, об этом сообщила представитель Министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари.
По ее словам, общее число умерших от коронавируса в стране достигло 55830.
За последние сутки в Иране выявлено 6283 новых случая заражения коронавирусом, общее число инфицированных COVID-19 достигло 1261903. Состояние 4780 пациентов с коронавирусом оценивается как тяжелое.
В Иране от коронавируса вылечился 1040521 человек.
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