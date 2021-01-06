Новый штамм коронавируса уже две недели циркулирует в Испании

Новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании, уже две недели циркулирует в Испании среди людей, не имеющих эпидемиологической связи с этой страной.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом свидетельствуют предварительные генетические анализы, проведенные Фондом общественного здравоохранения Фисабио Валенсийского сообщества, которые выявили те же мутации у двух пациентов, не посещавших Великобританию. Андалусия - еще одно из сообществ Испании, где новый штамм уже был обнаружен.

По словам президента Испанского общества эпидемиологии Пере Годоя, невозможно предсказать поведение нового штамма коронавируса. Это процесс, который зависит от многих факторов, таких как возможные мутации, расширение масштабов вакцинации, количество инфицированных, местная динамика.

Эксперты считают, что распространение нового штамма в Испании было ожидаемым, учитывая активное перемещение людей между Испанией и Великобританией.