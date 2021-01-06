https://news.day.az/world/1304666.html Последние в ЕС: в Нидерландах началась COVID-вакцинация
Последние в ЕС: в Нидерландах началась COVID-вакцинация
Нидерланды стали последней страной Европейского Союза, в которой началась вакцинация от коронавируса. Первой вакцину от Pfizer/BioNTech получила сотрудница дома престарелых Санна Элькадири, пишет Reuters.
Прививали 39-летнего медработника в прямом эфире, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Затем вакцину получат лица, ухаживающие за людьми с инвалидностью, а также медицинский персонал в больницах и на станциях скорой помощи.
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