Последние в ЕС: в Нидерландах началась COVID-вакцинация

Нидерланды стали последней страной Европейского Союза, в которой началась вакцинация от коронавируса. Первой вакцину от Pfizer/BioNTech получила сотрудница дома престарелых Санна Элькадири, пишет Reuters.

Прививали 39-летнего медработника в прямом эфире, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Затем вакцину получат лица, ухаживающие за людьми с инвалидностью, а также медицинский персонал в больницах и на станциях скорой помощи.