Суд в Лондоне отказал Ассанжу в освобождении под залог

Судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер отказала в освобождении под залог основателя организации Wikileaks Джулиана Ассанжа. Об этом стало известно в среду, 6 января, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

В освобождении под залог Ассанжу было отказано на основании того, что прежде он уже нарушал условия выхода под залог.

"Я убеждена в наличии существенных оснований полагать, что господин Ассанж не явится в суд на рассмотрение апелляции, если сегодня он будет отпущен на свободу. Поэтому он должен оставаться под стражей", - сказала судья.

На все предыдущие прошения адвокатов отпустить Ассанжа под залог суд отвечал отказом на том же основании.