В Германии назвали условие для производства "Спутника V" в ЕС

Двустороннее сотрудничество с Россией для производства вакцины от COVID-19 "Спутник V" в Европе возможно, но только после разрешения на применение российского препарата от Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA). Об этом сообщила заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер, комментируя состоявшийся накануне телефонный разговор канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Расширение производственных мощностей в Европе для российской вакцины возможно только при допуске этой вакцины в EMA", - приводит слова чиновницы РИА Новости.

За более подробной информацией по этой проблеме Деммер рекомендовала обращаться в вышеназванное агентство ЕС.

Согласно сообщению пресс-службы Кремля, Путин и Меркель в телефонном разговоре 5 января обсуждали вопросы сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса, в частности возможные перспективы совместного производства вакцин. Лидеры двух стран договорились о продолжении контактов по этой теме между профильными ведомствами двух стран.