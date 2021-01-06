Утечка газа в адвокатском бюро в Турции, есть жертвы

В Турции из-за утечки газа в адвокатском бюро отравились 3 человека.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Министерство внутренних дел Турции.

Сообщается, что случай произошел в городе Диярбакыр.

Полиция обнаружила тела двух человек в офисе. Один человек был доставлен в больницу в бессознательном состоянии, врачам не удалось спасти его жизнь.