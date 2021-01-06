В Вашингтоне протестуют десятки тысяч сторонников Трампа

Десятки тысяч сторонников президента США Дональда Трампа протестуют в Вашингтоне против результатов выборов, на которых, по официальным данным, победил Джо Байден.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, многотысячная толпа собралась к югу от Белого дома, ждут выступления Трампа, а затем планируется марш к Капитолию, где совместная сессия палат конгресса должна утвердить результаты выборов.

"Мы просто пришли поддержать президента Трампа", - сказал один из собравшихся. По его словам, он не уверен, какие шаги можно предпринять сейчас, чтобы Трамп победил.

Трамп своё поражение не признает и требует от вице-президента Майка Пенса пересмотреть результаты выборов в ходе церемонии в конгрессе. При этом у Пенса нет таких полномочий - по закону он должен председательствовать во время подсчёта голосов, а возможные возражения могут высказывать члены конгресса.