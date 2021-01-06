Сегодня граница Армении обозначается так, как требует Азербайджан

Сегодня ситуация с границами Армении в позорном состоянии. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом на пресс-конференции 6 января заявил бывший советник главаря карабахских сепаратистов Тигран Абрамян.

"Во-первых, представители власти дают неверные, взаимоисключающие определения по этому поводу. Часть говорит о демаркации. Другие говорят о предварительных каких-то изменениях. В действительности нужно учитывать, что сегодня граница обозначается так, как требует Азербайджан. К сожалению, власти Армении лишь кивают и подтверждают все требования", - констатировал Абраамян.

Говоря о деятельности МО Армении, Тигран Абрамян сказал: "Минобороны заявило, что не будет предоставлять данные о жертвах, раненых, без вести пропавших. Я считаю это очень опасным. Если во время войны публикация могла привести к проблемам, то сейчас эти цифры могут создать опасную ситуацию в плане нашей безопасности. На данный момент не ясно, чем занимается Минобороны, до сих у министра даже заместителей нет. Невооруженным глазом заметно, что МО свою функцию не выполняет", - отметил Абраамян.