https://news.day.az/world/1304712.html В Турции повышают цены на бензин
В Турции повышают цены на бензин
С этой ночи в Турции цена 1 литра бензина будет увеличена на 11 курушей (4,8 цента).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, информацию об этом распространил Союз работодателей нефтегазовых станций (EPGİS) Турции.
4 из 11 курушей составит специальный потребительский налог, сообщили в ведомстве.
Таким образом, бензин в Стамбуле будет стоить 7.24 лир, в Измире-7.30, а в Анкаре - 7.29 лир.
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