В Турции повышают цены на бензин

С этой ночи в Турции цена 1 литра бензина будет увеличена на 11 курушей (4,8 цента).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, информацию об этом распространил Союз работодателей нефтегазовых станций (EPGİS) Турции.

4 из 11 курушей составит специальный потребительский налог, сообщили в ведомстве.

Таким образом, бензин в Стамбуле будет стоить 7.24 лир, в Измире-7.30, а в Анкаре - 7.29 лир.