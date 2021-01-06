Сторонники Трампа прорвались в здание Конгресса США

Протестующие сторонники действующего президента США Дональда Трампа прорвались в здание Капитолия в Вашингтоне и окружили зал Сената.

Как передает Day.Az, об этом сообщил сенатор Джеймс Лэнкфорд в Twitter.

"Протестующие находятся в здании [Конгресса]", - подчеркнул он, добавив, что Сенат уходит на перерыв, как и Палата представителей.

Телеканал MSNBC ранее сообщил, что здание Конгресса США было оцеплено полицией в связи с тем, что сторонники президента США Дональда Трампа пытаются его штурмовать. Законодателей, по данным телеканала, эвакуировали в безопасные места.

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ, передает телеканал Fox News.

Также сообщается, что полицейские приняли решение об эвакуации людей из двух окрестных зданий после того, как были обнаружены рядом с ними подозрительные пакеты.