В мире за сутки вывили более 585 тыс. случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 85,09 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 585 тыс.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, согласно опубликованным в среду данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло почти на 11,6 тыс., превысив 1,86 млн.

По состоянию на 19:20 мск 6 января в ВОЗ поступили сведения о 85 091 012 инфицированных и 1 861 005 умерших. Число заразившихся увеличилось на 585 557, умерших - на 11 632.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 44% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие 24 часа, приходятся на регион Европы (261 299), на втором месте - Северная и Южная Америка (242 785), на третьем - Юго-Восточная Азия (28 584).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 20 643 544. Далее следуют Индия (10 374 932), Бразилия (7 753 752), Россия (3 308 601), Великобритания (2 774 483), Франция (2 635 551), Италия (2 181 619), Испания (1 893 502), Германия (1 808 647), Колумбия (1 686 131), Аргентина (1 648 940) и Турция (1 455 763).