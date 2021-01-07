Сторонники Трампа провели акции в его поддержку более чем в 10 штатах

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа в среду провели акции в его поддержку более чем в 10 штатах. Об этом сообщило агентство Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Демонстрации состоялись, в частности, в штатах: Аризона, Вашингтон, Висконсин, Гавайи, Джорджия, Калифорния, Канзас, Колорадо, Невада, Нью-Мексико, Огайо, Оклахома, Орегон, Южная Каролина и Юта. Многие манифестанты пришли к зданиям, где заседают законодательные собрания штатов. Некоторые участники акций имели при себе оружие. Во многих штатах это не запрещено.

Манифестанты требовали признать Трампа победителем состоявшихся в ноябре 2020 года президентских выборов. Акции были по большей части мирными, задержали лишь несколько человек.

Президентский срок Трампа истекает 20 января, когда состоится инаугурация демократа Джозефа Байдена.