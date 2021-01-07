Стало известно имя погибшей в Капитолии женщины - ВИДЕО
Погибшая в здании Капитолия во время его захвата сторонниками президента Дональда Трампа женщина оказалась ветераном из Сан-Диего. Об этом в четверг, 7 января, сообщил местный телеканал KUSI News, отрывок эфира размещен в Twitter-аккаунте вещателя, передает Day.Az.
Как рассказал телеканалу муж погибшей, ее звали Эшли Бэбитт. По его словам, женщина была ветераном ВВС США, где служила 14 лет и была высокопоставленным сотрудником службы безопасности. Ее супруг добавил, что она была сторонницей президента Дональда Трампа и "большим патриотом".
Эшли Бэббит была ранена во время беспорядков в здании Конгресса США. Она умерла спустя несколько часов. Как заявила мэр Вашингтона Мюриэл Боузер, власти проводят расследование в связи с произошедшим.
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