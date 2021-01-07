Конгресс США возобновил заседание по утверждению итогов президентских выборов

Конгресс США в среду возобновил заседание по утверждению итогов ноябрьских президентских выборов после того, как обе палаты на раздельных голосованиях отклонили первый протест. Трансляцию данного собрания законодателей ведут в прямом эфире американские новостные телеканалы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Председательствующий на заседании вице-президент США Майкл Пенс объявил, что Сенат и Палата представителей отклонили протест против утверждения результатов голосования на президентских выборах в штате Аризона. "Обе палаты не поддержали возражение", - отметил он и объявил о продолжении подсчета голосов выборщиков.

На заседании принимаются только возражения в письменной форме. Они должны быть подписаны как минимум одним членом Палаты представителей и одним его или ее коллегой из Сената. Каждое такое возражение выносится после приостановки совместного заседания на рассмотрение и голосование в верхней и нижней палатах Конгресса. Голосуют они в этих случаях раздельно.

Республиканцы ранее заявляли, что намерены подать несколько протестов во время совместного заседания.

Это заседание было приостановлено после того, как возражение против утверждения результатов выборов в Аризоне подал конгрессмен-республиканец от этого штата Пол Госар. Его поддержал сенатор Тед Круз (республиканец от штата Техас). После этого Палата представителей и Сенат удалились раздельно рассматривать возражение и голосовать по нему.

Через некоторое время после того, как обе палаты начали обсуждение, в здание Конгресса прорвались сторонники действующего президента республиканца Дональда Трампа. В результате дебаты в обеих палатах были прерваны.

За всю историю Соединенных Штатов подобные возражения рассматривались Конгрессом только дважды: в 1969-м и 2005 году. В обоих случаях они были отклонены.

За избранного президента Джозефа Байдена в Аризоне проголосовало на 10 тыс. избирателей больше, чем за Трампа. Суды отклонили порядка восьми исков республиканцев, которые пытались оспорить победу бывшего вице-президента в Аризоне. Секретарь этого штата Кэти Хоббс (демократ) заявила, что в Аризоне не было зафиксировано нарушений при голосовании.