Демократы призвали Пенса отстранить Трампа от власти

Демократы из юридического комитета Палаты представителей США направили вице-президенту Майку Пенсу письмо с призывом воспользоваться 25-ой поправкой к Конституции для отстранения главы государства Дональда Трампа от власти. Документ разместил в своем Twitter-аккаунте один из его авторов, конгрессмен Дэвид Чиччилин, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В письме, подписанном 19 демократами, говорится, что Трамп вновь показал, что "не желает защищать нашу демократию и исполнять свои служебные полномочия". Они призывают Пенса применить 25-ю поправку и начать процесс отстранения президента Трампа от должности. Данная поправка предусматривает такую возможность в случае недееспособности главы государства. В этом случае исполнять его обязанности до инаугурации нового президента будет вице-президент.