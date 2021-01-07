https://news.day.az/world/1304764.html Как спецназ вошел в здание Капитолия США - ВИДЕО
Как спецназ вошел в здание Капитолия США - ВИДЕО
Спецназ вошел в здание Капитолия США, куда ранее ворвались протестующие, сообщает телеканал NBC News.
Как передает Day.Az, телеканал распространил видео, на котором показано, как сотрудники спецназа проходят через коридор конгресса. Подпись гласит:" Команда спецназа ФБР в комплексе Капитолия".
Ранее протестующие, собравшиеся в столице в поддержку действующего президента Дональда Трампа, ворвались в здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить победу на прошедших осенью выборах Джозефа Байдена.
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