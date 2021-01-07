Как спецназ вошел в здание Капитолия США

Спецназ вошел в здание Капитолия США, куда ранее ворвались протестующие, сообщает телеканал NBC News.

Как передает Day.Az, телеканал распространил видео, на котором показано, как сотрудники спецназа проходят через коридор конгресса. Подпись гласит:" Команда спецназа ФБР в комплексе Капитолия".

Ранее протестующие, собравшиеся в столице в поддержку действующего президента Дональда Трампа, ворвались в здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить победу на прошедших осенью выборах Джозефа Байдена.