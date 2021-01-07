https://news.day.az/world/1304797.html Власти Японии введут режим ЧС в столичном регионе
Власти Японии введут режим ЧС в столичном регионе
Правительство Японии введет режим чрезвычайной ситуации в столичной зоне Большого Токио с населением 37,2 млн человек, куда входят префектуры Токио, Канагава, Сайтама и Тиба, в связи со стремительным распространением коронавируса.
Об этом в четверг доложил парламенту глава правительственного штаба по борьбе с инфекцией Ясутоси Нисимура, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"В соответствии с законом об особых мерах против нового коронавируса режим чрезвычайной ситуации будет введен в столичном регионе [Японии]", - сказал он.
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