Власти Японии введут режим ЧС в столичном регионе

Правительство Японии введет режим чрезвычайной ситуации в столичной зоне Большого Токио с населением 37,2 млн человек, куда входят префектуры Токио, Канагава, Сайтама и Тиба, в связи со стремительным распространением коронавируса.

Об этом в четверг доложил парламенту глава правительственного штаба по борьбе с инфекцией Ясутоси Нисимура, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В соответствии с законом об особых мерах против нового коронавируса режим чрезвычайной ситуации будет введен в столичном регионе [Японии]", - сказал он.