За последние сутки в Грузии выявлено 1612 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 28 человек скончались.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.

Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 235 491, число умерших - 2 694.

Вылечились 223 695.