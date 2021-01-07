https://news.day.az/world/1304836.html В России за сутки выявили 23 541 случай COVID-19
В России за сутки выявили 23 541 случай COVID-19
Число случаев коронавируса в России выросло за последние сутки на 23 541, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Таким образом, за все время в стране зарегистрировано 3 332 142 случая заболевания.
За минувшие сутки в РФ подтверждены 506 смертей с COVID-19, за все время - 60 457.
Количество выписанных по выздоровлению после COVID-19 за это время выросло на 23 729 человек, за все время выздоровели 2 709 452 человека.
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