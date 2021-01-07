В Китае создана крупнейшая в мире сеть квантовой связи

Китайские исследователи запустили крупнейшую в мире сеть квантовой связи. Общая протяжённость линий связи составила 4600 километров. Сеть обслуживает более 150 организаций-пользователей по всей стране, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале Nature.

В 2016 году Китай запустил первый в мире спутник для квантовой связи. Вскоре стартовал ещё один подобный аппарат. А в 2017 году было завершено строительство наземной линии между Пекином и Шанхаем протяжённостью более двух тысяч километров.