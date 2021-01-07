Жесткий прорыв протестующих к зданию Конгресса США попал на видео

В Сети появилось видео того, как сторонники действующего американского лидера-республиканца Дональда Трампа ворвались днем 6 января в Капитолий в Вашингтоне, где конгресс утверждал итоги выборов президента страны.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На данном видео запечатлено, как толпа протестующих, скандируя "США!", повалила ограждение и вступила в драку с охраной. Один из охранников упал. В итоге после ожесточенной схватки множество человек оказались на территории Капитолия и побежали к зданию.

Как сообщалось ранее, накануне многотысячная толпа сторонников Трампа устроила протесты в Вашингтоне против результатов выборов президента, на которых лидировал демократ Джо Байден. Часть протестующих ворвалась в Капитолий. В результате полиция, охраняющая Конгресс, применила огнестрельное оружие, ранив женщину. Позднее она скончалась в больнице. Также стало известно о гибели еще троих человек - двух мужчинах и женщине.