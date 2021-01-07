ВОЗ о проникновении британского штамма COVID в 22 страны

Директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге сообщил, что новый, "британский штамм" коронавируса проник уже в 22 страны Евросоюза.

"Как и все вирусы, вирус COVID-19 со временем изменился. Я понимаю обеспокоенность по поводу возможного воздействия вызывающего тревогу варианта SARS CoV-2 (VOC). 22 страны Европейского региона ВОЗобнаружили этот новый вариант", - цитирует агентство ТАСС заявление Клюге, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Клюге отметил, что предположения о более быстром распространении нового штамма нашли свое подтверждение, хотя сама болезнь протекает с теми же симптомами.

Всего в Евросоюз входят 28 государств, только до шести из них еще не добрался новый штамм.

Всего эксперты Всемирной организации здравоохранения обнаружили британский штамм коронавируса в 41 стране.