В Иране за минувшие сутки от коронавируса умерли 103 человека

В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) скончались 103 человека.

Как передает Day.Az, об этом сообщила представитель Министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари.

Число умерших от коронавируса в Иране достигло 55 993.

За последние 24 часа в Иране коронавирусом заразились 6 360 человек. Таким образом, число зараженных коронавирусом в Иране достигло 1 268 263.

4 745 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии.

Вылечились 1 050 553 человека.