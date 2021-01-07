https://news.day.az/world/1304957.html В Иране за минувшие сутки от коронавируса умерли 103 человека
В Иране за минувшие сутки от коронавируса умерли 103 человека
В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) скончались 103 человека.
Как передает Day.Az, об этом сообщила представитель Министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари.
Число умерших от коронавируса в Иране достигло 55 993.
За последние 24 часа в Иране коронавирусом заразились 6 360 человек. Таким образом, число зараженных коронавирусом в Иране достигло 1 268 263.
4 745 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии.
Вылечились 1 050 553 человека.
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