https://news.day.az/world/1304962.html Камера сняла, как водитель выпал из машины и погиб после ДТП - ВИДЕО
Камера сняла, как водитель выпал из машины и погиб после ДТП - ВИДЕО
Появилось видео с камеры наблюдения, запечатлевшей смертельное ДТП на Мичуринском проспекте Москвы.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, авария произошла в ночь на 6 января.
29-летний водитель Toyota Corolla не справился с управлением и врезался в бордюр. После этого машину пронесло через четыре полосы дороги, и на противоположной стороне иномарка влетела в мачту городского освещения. Удар был настолько сильный, что водитель выпал из машины.
Очевидцы вызвали на место "скорую", однако врачи смогли только констатировать его смерть.
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