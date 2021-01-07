Камера сняла, как водитель выпал из машины и погиб после ДТП

Появилось видео с камеры наблюдения, запечатлевшей смертельное ДТП на Мичуринском проспекте Москвы.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, авария произошла в ночь на 6 января.

29-летний водитель Toyota Corolla не справился с управлением и врезался в бордюр. После этого машину пронесло через четыре полосы дороги, и на противоположной стороне иномарка влетела в мачту городского освещения. Удар был настолько сильный, что водитель выпал из машины.

Очевидцы вызвали на место "скорую", однако врачи смогли только констатировать его смерть.