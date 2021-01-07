Пьяный пассажир бизнес-класса устроил дебош в самолете из Сочи

Вылет самолета Сочи - Москва задержали на несколько часов вечером 5 января из-за неадекватного пассажира.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, мужчина с явными признаками сильного алкогольного опьянения ввалился в салон судна авиакомпании S7 и с первых минут начал мешать остальным присутствовавшим на рейсе людям, а его соседка и вовсе не смогла занять свое место. Потом, заняв кресло, мужчина уснул.

В итоге на борт поднялся сотрудник полиции. Неадекватного пассажира разбудили, однако покидать борт он отказался. Нарушитель спокойствия вел себя вальяжно, на замечания членов экипажа не реагировал, а потом и вовсе заявил, что он, мол, очень важный человек и покидать самолет не собирается.

Тем не менее рейс вылетел уже без него, но на два часа позже.