https://news.day.az/world/1304985.html В Москве произошел пожар в жилом доме, погибли 4 человека
В Москве произошел пожар в жилом доме, погибли 4 человека
В Москве произошел пожар в многоэтажном жилом доме, погибли 4 человека.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Пожар произошел на 7-м этаже 22-этажного жилого дома, расположенного на Беловежской улице в Москве. В результате пожара погибли 4 человека.
Спасателям удалось спасти пять человек.
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