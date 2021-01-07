В Москве произошел пожар в жилом доме, погибли 4 человека

В Москве произошел пожар в многоэтажном жилом доме, погибли 4 человека.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Пожар произошел на 7-м этаже 22-этажного жилого дома, расположенного на Беловежской улице в Москве. В результате пожара погибли 4 человека.

Спасателям удалось спасти пять человек.