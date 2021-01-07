Организаторы перенесли на две недели сроки проведения ВЭФ в Сингапуре

Организаторы изменили сроки проведения в Сингапуре Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, мероприятие пройдет почти на две недели позже - с 25 по 28 мая.

Причины изменения времени проведения ВЭФ не уточняются. Первоначально форум должен был пройти с 13 по 16 мая.

Государственный министр торговли и промышленности Сингапура Элвин Тан, выступая во вторник в парламенте, рассказал, что все участники должны будут пройти несколько тестов на коронавирус, в том числе непосредственно после прибытия, а также во время нахождения на территории города-государства. По его словам, власти также намерены минимизировать контакты между гостями ВЭФ и местными жителями, чтобы не допустить распространения вируса. Вместе с тем информации о точном месте проведения форума пока не поступало.

В конце прошлого года было объявлено, что в связи с пандемией коронавируса ежегодная конференция переносится из Швейцарии в Сингапур.