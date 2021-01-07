Власти Токио отложили факельные выставки

Проведение факельных выставок вокруг Токио отложили власти города 7 января.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters.

Свое решение муниципалитет мотивирует свое решение необходимостью "уменьшить поток людей и дальнейшее распространение COVID-19".

Выставки олимпийского факела проходили в прошлом году в различных районах Токио. Планировалось, что они продолжатся с 7 января.

Однако, в городе и трех примыкающих районах было объявлено чрезвычайное положение. Правительство решило отложить все публичные мероприятия.

Напомним, олимпиада в Токио должна была пройти в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса проведение мероприятий было перенесено на следующий год. Японское правительство надеется, что удастся провести олимпиаду в 2021 году.