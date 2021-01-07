В США за сутки коронавирусом заразились 253 тысячи человек

В США за сутки коронавирусом заразились 253 145 человек, сообщил университет Джонса Хопкинса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранее в США зафиксировали рекорд, когда выявили 300 тыс. заражений за 24 часа.

Страна находится на первом месте в мире по распространению вируса: заболели более 21 млн человек, скончались 361 тыс. пациентов.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 87 млн заболевших, 63 млн выздоровели, больше 1,8 млн человек скончались. В России выявили уже 3,3 млн человек с COVID-19.