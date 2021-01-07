https://news.day.az/world/1305051.html В США за сутки коронавирусом заразились 253 тысячи человек
В США за сутки коронавирусом заразились 253 тысячи человек
В США за сутки коронавирусом заразились 253 145 человек, сообщил университет Джонса Хопкинса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Ранее в США зафиксировали рекорд, когда выявили 300 тыс. заражений за 24 часа.
Страна находится на первом месте в мире по распространению вируса: заболели более 21 млн человек, скончались 361 тыс. пациентов.
В мире с начала пандемии зарегистрировано 87 млн заболевших, 63 млн выздоровели, больше 1,8 млн человек скончались. В России выявили уже 3,3 млн человек с COVID-19.
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