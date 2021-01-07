Более 50 полицейских пострадали в ходе беспорядков в Конгрессе США

Более 50 американских правоохранителей пострадали в среду в ходе беспорядков на Капитолийском холме, несколько из них госпитализированы с серьезными ранениями. Это следует из распространенного в четверг заявления начальника полиции Капитолия Стивена Санда.

"Более 50 сотрудников полиции Капитолия и столичной полиции пострадали. <...> Несколько сотрудников полиции Капитолия госпитализированы с серьезными ранениями", - говорится в сообщении, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В связи с беспорядками полиция Капитолия задержала в среду в общей сложности 14 человек и продолжает изучать записи с камер видеонаблюдения и другие источники для "выявления других лиц, которые могут быть" привлечены к уголовной ответственности.

Полицейский, застреливший в ходе беспорядков в Конгрессе США женщину, отстранен от работы на время следствия.