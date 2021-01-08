В Армении предложили допросить Анну Акопян
Анна Акопян является гораздо более важным и значимым фактором, чем ее супруг - премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом в ходе конференции на тему "Национальная катастрофа и возрождение. Правовая составляющая" заявил 7 января председатель и учредитель партии "Единая Армения", кандидат юридических наук Артур Казинян.
По словам главы партии, лицо, которое де-юре заняло пост главы государства, ранее заявило о том, что командировало свою супругу к генералам для оказания им моральной поддержки, находясь в командном пункте.
"Лишь одно это обстоятельство подлежит правовой оценке, поскольку его супруга просто не имела права находиться на командном пункте", - подчеркнул Казинян.
По мнению политика, Анну Акопян в обязательном порядке необходимо допросить, потому что она сыграла скрытую роль в поражении армянской стороны в Карабахской войне.
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