https://news.day.az/world/1305105.html Байден заявил, что беспорядки в Вашингтоне спровоцировал Трамп
Байден заявил, что беспорядки в Вашингтоне спровоцировал Трамп
Избранный президент США Джозеф Байден считает, что действующий американский лидер Дональд Трамп спровоцировал беспорядки в Вашингтоне. Такое заявление политик сделал, выступая в четверг, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Не смейте назвать их участниками протестов. Это была толпа мятежников, бунтовщики, внутренние террористы", - подчеркнул он, говоря об участниках беспорядков в столице США. "Я бы хотел сказать, что мы не могли ожидать этого, но это не так, мы могли", - добавил Байден.
По словам демократа, Трамп "подстрекал толпу к нападению на Конгресс". Как полагает Байден, к произошедшему также привели "нападки на демократию" со стороны Трампа.
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