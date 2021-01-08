Число умерших из-за коронавируса в Бразилии превысило 200 тыс.

Число смертей результате заражения коронавирусной инфекцией нового типа в Бразилии превысило 200 тыс.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в четверг Минздравом южноамериканской республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

За минувшие сутки зарегистрировано 1 524 смерти в результате инфицирования: больше - 1 595 за сутки - зарегистрировали только однажды - 29 июля. Общее число смертей теперь составляет 200 498.

Количество подтвержденных случаев заражения выросло до 7 961 673, из которых за последние 24 часа выявлены рекордные за все время эпидемии 87 843 новых положительных результата тестов. Всего выздоровели 7 096 931 инфицированных (89%), 664 244 пациента остаются под наблюдением врачей.

На 100 тыс. жителей приходятся 3 789 заразившихся коронавирусом, а также 95 умерших из-за его последствий. Всего за предыдущую неделю зафиксировано 250 599 случаев заражения (почти на 2 тыс. меньше, чем неделей ранее), выявлены 4 930 летальных исходов (почти на 500 больше, чем за предыдущие семь дней).

Бразилия, где первый случай заражения был подтвержден 26 февраля прошлого года, занимает третье место после США и Индии в списке государств с наибольшим числом инфицированных. По числу смертей она уступает только Соединенным Штатам.