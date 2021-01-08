Министры США подают в отставку

Министр транспорта США Элейн Чао в четверг стала первым членом кабинета президента Дональда Трампа, который подал в отставку в связи с беспорядками, которые учинили протестующие в здании Конгресса. Соответствующее письменное заявление политик опубликовала у себя в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Вчера в нашей стране произошло травмирующее и вполне предотвратимое событие, когда сторонники президента ворвались в здание Капитолия после проведения митинга, на котором он выступил перед ними", - отметила министр, которая является супругой лидера республиканского большинства в Сенате Конгресса Митча Макконнелла.

"Сегодня я объявляю о своей отставке с поста министра транспорта США с понедельника, 11 января 2020 года", - добавила она в письме, адресованном сотрудникам Минтранса. Чао подчеркнула, что министерство продолжит работу с переходной командой нового президента Джозефа Байдена.

Глава Министерства образования США Бетси Девос в четверг подала в отставку в свете беспорядков в Вашингтоне. Какое влияние ваши заявления оказали на ситуацию, для меня это стало переломным моментом", - приводит издание выдержку из прошения об отставке Девос, в котором она обращается к действующему президенту США Дональду Трампу. "Все это видят впечатлительные дети, они учатся на нашем примере", - добавила она.

Ранее в четверг министр транспорта США Элейн Чао подала в отставку по тем же причинам. Таким же образом поступил спецпосланник США по Северной Ирландии Мик Малвэни, который ранее исполнял обязанности руководителя аппарата сотрудников Белого дома, а до этого был директором его административно-бюджетного управления.

Инаугурация Байдена намечена на 20 января.